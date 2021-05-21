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Бастрыкин заинтересовался мигрантами с Сенного рынка
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Бастрыкин заинтересовался мигрантами с Сенного рынка

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По словам заявителя, мер к проверке законности предпринимательской деятельности иностранцев не принимается.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению о возможном нарушении миграционного законодательства в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве. 

Горожанин сообщил о приезжих в Адмиралтейском районе. Реализацию товаров, в том числе – продуктов питания, на Сенном рынке осуществляют иностранцы. По словам заявителя, мер к проверке законности предпринимательской деятельности мигрантов не принимается.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. 

Пресс-служба СК РФ

Ранее мы сообщили о том, что в Апраксином переулке и на проспекте Непокоренных проверили этнические бойцовские клубы. Пятеро мигрантов нелегально проживали в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: мигранты, сенной рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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