Бастрыкин заинтересовался мигрантами с Сенного рынка

По словам заявителя, мер к проверке законности предпринимательской деятельности иностранцев не принимается.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению о возможном нарушении миграционного законодательства в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве.

Горожанин сообщил о приезжих в Адмиралтейском районе. Реализацию товаров, в том числе – продуктов питания, на Сенном рынке осуществляют иностранцы. По словам заявителя, мер к проверке законности предпринимательской деятельности мигрантов не принимается.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы сообщили о том, что в Апраксином переулке и на проспекте Непокоренных проверили этнические бойцовские клубы. Пятеро мигрантов нелегально проживали в Петербурге.

Фото: пресс-служба СК РФ