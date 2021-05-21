Бастрыкин заинтересовался мигрантами с Сенного рынка

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению о возможном нарушении миграционного законодательства в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве.
Горожанин сообщил о приезжих в Адмиралтейском районе. Реализацию товаров, в том числе – продуктов питания, на Сенном рынке осуществляют иностранцы. По словам заявителя, мер к проверке законности предпринимательской деятельности мигрантов не принимается.
Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.
Пресс-служба СК РФ
Ранее мы сообщили о том, что в Апраксином переулке и на проспекте Непокоренных проверили этнические бойцовские клубы. Пятеро мигрантов нелегально проживали в Петербурге.
Фото: пресс-служба СК РФ
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