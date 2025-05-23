В Апраксином переулке и на проспекте Непокоренных проверили этнические бойцовские клубы

Были выявлены пятеро мигрантов, нелегально проживающие в Петербурге.

Сотрудники ГУ МВД России вечером 22 мая провели "точечные" профилактические рейды по клубам боевых единоборств, ориентированных на клиентов из мигрантской среды. О результатах рейдов сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители и представители военкомата посетили два бойцовских клуба, расположенных в Апраксином переулке и на проспекте Непокоренных. Во время полицейского рейда в спортивных залах шли тренировки. В общей сложности полицейские проверили более 50 человек, из которых почти 20 – иностранные граждане, в том числе двое студентов из Северной Африки. Остальные спортсмены оказались выходцами с Северного Кавказа. Проверялась законность нахождения на территории РФ иностранных граждан, а также возможная причастность спортсменов к противоправной деятельности.

Были выявлены пятеро мигрантов, нелегально проживающие в Петербурге. Один из них "сдал" экзамен на знание русского языка, попросту купив сертификат за деньги. По данному факту проводится расследование. Нелегалы доставлены для разбирательства в отдел полиции для последующего помещения в специализированный центр и выдворения за пределы РФ.

Представители военного комиссариата вручили повестки о постановке на воинский учет 11 россиянам из регионов Северного Кавказа.

Ранее новые факты нелегальной миграции выходцев из арабских стран выявили в Петербурге.

Видео: МВД по СПб и ЛО