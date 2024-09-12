В Петербурге перекрыли очередной канал нелегальной миграции

По версии полиции, предполагаемый организатор вместе со своим сыном находили иностранцев из среднеазиатских республик, которым необходимо было получить регистрацию на территории Петербурга и Ленинградской области.

В Петербурге СОБР "Гранит" Росгвардии оказал силовую поддержку полиции и УФСБ России в задержании двоих граждан государств ближнего зарубежья и четверых местных жителей. Они подозреваются в организации незаконной миграции. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

По версии полиции, предполагаемый организатор вместе со своим сыном находили иностранцев из среднеазиатских республик, которым необходимо было получить регистрацию на территории Петербурга и Ленинградской области. Также злоумышленники подыскивали местных жителей, готовых зарегистрировать мигрантов в своих квартирах. За свои услуги сообщники получали денежное вознаграждение.

Также выяснилось, что двое работников областного центра по предоставлению госуслуг были в курсе данной криминальной схемы.

Возбуждено уголовное дело. Четверо фигурантов заключены под стражу, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Житель Петербурга, который фиктивно зарегистрировал 18 мигрантов, предстанет перед судом.

Видео: Росгвардия