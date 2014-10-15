В Петербурге на стройке у Пулково выявили 50 мигрантов-нарушителей

Полицейские проверили документы почти у 600 приезжих.

Сотрудники ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели масштабную проверку на строительном объекте в Московском районе города. Как сообщает пресс-служба ведомства, рейд был организован с целью выявления нарушений миграционного законодательства.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия на территории стройки у Пулковского шоссе были проверены документы почти у 600 иностранных граждан. В результате около 50 человек оказались в Петербурге с нарушениями миграционного режима.

Все выявленные нарушители доставлены в отдел полиции для составления административных протоколов. В ближайшее время будет решен вопрос об их административном выдворении за пределы Российской Федерации. В ведомстве подчеркнули, что подобные рейды будут продолжены в рамках работы по обеспечению общественного порядка и контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Госдуме потребовали ввести карантин для въезжающих в Россию мигрантов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области