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В Петербурге по итогам 6 месяцев нашли 3% некачественного мяса
Сегодня, 14:22
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге по итогам 6 месяцев нашли 3% некачественного мяса

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Мясная продукция с ГМО и антибиотиками обнаружена не была.

За полгода в Петербурге выявили 3,1% мясной продукции, которая не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Несоответствующую продукцию изъяли. Всего за 6 месяцев были исследованы более 1600 проб мяса по разным показателям. Проб, которые не соответствовали бы требованиям по санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим показателям, не выявлено. Также специалисты не обнаружили мясо с ГМО, превышением по содержанию антибиотиков, радиоактивных веществ. 

Нарушителей привлекли к административной ответственности. 

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что более 45 кг мяса и рыбы сомнительного качества изъяли из продажи в Лужском и Всеволожском районах. 

Фото: Pexels

Теги: мясо, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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