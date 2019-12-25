В Петербурге по итогам 6 месяцев нашли 3% некачественного мяса

Мясная продукция с ГМО и антибиотиками обнаружена не была.

За полгода в Петербурге выявили 3,1% мясной продукции, которая не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Несоответствующую продукцию изъяли. Всего за 6 месяцев были исследованы более 1600 проб мяса по разным показателям. Проб, которые не соответствовали бы требованиям по санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим показателям, не выявлено. Также специалисты не обнаружили мясо с ГМО, превышением по содержанию антибиотиков, радиоактивных веществ.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что более 45 кг мяса и рыбы сомнительного качества изъяли из продажи в Лужском и Всеволожском районах.

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