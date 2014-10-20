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Более 45 кг мяса и рыбы сомнительного качества изъяли из продажи в Лужском и Всеволожском районах
Сегодня, 9:15
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Более 45 кг мяса и рыбы сомнительного качества изъяли из продажи в Лужском и Всеволожском районах

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Рейд проводили полицейские и сотрудники станций по борьбе с болезнями животных. Товар пытались реализовать без надлежащих документов.

Специалисты Управления ветеринарии 47-ого региона обнаружили нарушения качества продукции на прилавках в Лужском и Всеволожском районах. В результате рейдов сотрудниками станций по борьбе с болезнями животных и полицией было изъято более 45 кг мяса и рыбы. Об этом сообщила пресс-служба ветеринарного ведомства.

На территории Лужского района нашли 25,5 кг свинины, которую пытались продать без надлежащих документов.

Кроме того, 19,5 кг рыбы сомнительного качества обнаружили в посёлке  Рахья Всеволожского района. Продавцы также не имели маркировок на товар, более того, он не соответствовал санитарным требованиям.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный устроил рейд после жалоб петербуржцев на летние кафе.

Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

Теги: изъятие товара, ленинградская область, мясо и рыба, просроченные продукты
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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