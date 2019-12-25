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Капитальный ремонт фасадов в четырех домах в Петербурге провели с нарушениями
Сегодня, 16:54
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Капитальный ремонт фасадов в четырех домах в Петербурге провели с нарушениями

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Установлено, что в них некачественно выполнили работы по монтажу карнизов и водосточных систем.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга выявила нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 4 сентября. 

Речь идет о домах по адресам: Лиговский проспект, 160Б, улица Воронежская, 83, улица Боровая, 88, улица Будапештская, 23к1. Установлено, что в них некачественно выполнили работы по монтажу карнизов и водосточных систем, очистке оконных заполнений после окраски, провели некачественную отделку цоколей, допустили повреждения отделочных слоев балконов, архитектурных элементов фасада и арок зданий. 

В целях устранения нарушений руководителю регионального оператора работ по капитальному ремонту внесено представление, рассмотрение которого поставлено на контроль.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что реставрация исторического дома на Невском проспекте подходит к концу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура петербурга, ремонт зданий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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