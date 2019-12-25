Нейросеть для поиска сотрудников по соцсетям создали в Петербурге

Тестирование и обучение алгоритмов осуществлялись с использованием открытых данных.

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ" разработали нейронную сеть, предназначенную для поиска сотрудников через социальные сети и мессенджеры. Это решение должно помочь кадровым службам сократить временные затраты и увеличить число найденных узких специалистов. Более детальная информация предоставлена пресс-службой вуза.

В основу работы системы положена нейросетевая модель, способная автоматически анализировать и структурировать данные из объявлений и резюме кандидатов, которые они публикуют в группах поиска работы и тематических каналах. Пользователь-работодатель получает подробную информацию о кандидатах для принятия решения.

Тестирование и обучение алгоритмов осуществлялись с использованием открытых данных. Проводилось анкетирование среди целевой аудитории сервиса, чтобы выявить ключевые потребности и проблемы в области управления персоналом, с которыми сталкиваются организации.

Проект был поддержан грантом конкурса "Студенческий стартап" от Фонда содействия инновациям, который является частью федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".