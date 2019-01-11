Петербургские ученые создали нейросеть для диагностики болезни Паркинсона

Сейчас систему тестируют в клиниках Владивостока, где с её помощью удалось правильно выявить болезнь Паркинсона у более чем 20-ти человек.

Программист и изобретатель из Петербурга Фёдор Кондратенко еще в юношеском возрасте сумел создать устройство по диагностике болезни Паркинсона. Браслет считывал физические показатели кистей рук и сообщал о наличии или отсутствии заболевания.

Браслет показал свою клиническую эффективность. После этого мы продолжили вместе с командой это всё совершенствовать. Где-то 2 года назад мы пришли к тому, что браслет неудобен, – рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" научный сотрудник Высшей школы теоретической механики и математической физики СПбПУ Фёдор Кондратенко

Позднее работа устройства была несколько упрощена. Теперь диагностика проводится с помощью компьютера. Специальная программа через видеокамеру считывает движения пациента и улавливает малейшие отклонения от нормы. Данное изобретение может не только определить болезнь Паркинсона, но и уловить другие нарушения в организме.

Сейчас систему тестируют в клиниках Владивостока, где с её помощью удалось правильно выявить болезнь Паркинсона у более чем 20-ти человек.

Ранее разработчики ИТМО представили устройство по распознаванию лжи на видео.

Фото: pxhere.com/