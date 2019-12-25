Разработчики ИТМО представили устройство по распознаванию лжи на видео

Проектом заинтересовался Роскомнадзор.

Специалисты НИУ ИТМО создали нейросеть, которая умеет распознавать ложь по видеозаписи. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Роскомнадзор заинтересовался проектом. Сотрудники ведомства уверены, что разработка сможет заниматься распознаванием фейков. Однако некоторые специалисты раскритиковали нейросеть, потому что вероятность ложных срабатываний будет слишком высока.

Система Expert умеет анализировать видео и звуки. Она оценивает уверенность говорящего, его агрессивность, считывает вербальные и невербальные симптомы лжи. Добавим, что система может работать на английском языке.

Ранее на Piter.tv: к работе с закупками Смольного привлекли роботов.

Фото: Pxhere