На Пионерской два бомжа устроили поножовщину

Один находится в Мариинской больнице с ранением брюшной полости.

Накануне в 17:16 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 44 по улице Пионерской неизвестный ударил мужчину ножом. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция установила, что в 17:10 во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, в состоянии алкогольного опьянения, неизвестный ножом ударил в брюшную полость 36-летнего мужчину, неработающего, БОМЖ. Пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу.

На фасаде дома 44 по улице Пионерской установлена камера видеонаблюдения, видеозапись просмотрена. В 18:45 у дома 20 по улице Красного Курсанта по подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний мужчина, также неработающий, БОМЖ.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения справки уточненного диагноза. Изъято: следы рук, биоматериалы, нож.

Ранее в Петербурге пьяная медсестра психбольницы напала с ножом на бывшего мужа.

Фото: pixabay