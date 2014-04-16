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В Петербурге задержали безработного за совращение несовершеннолетнего
Сегодня, 8:36
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали безработного за совращение несовершеннолетнего

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Мужчина под предлогом заработка заманил мальчика к себе в квартиру.

Во вторник, 16 ноября, в Петербурге задержали 50-летнего безработного мужчину по подозрению в совращении подростка 2005 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать мальчика. Она рассказала, что 14 ноября у дома на улице Дыбенко к ее сыну подошел неизвестный мужчина и под предлогом заработка заманил к себе в квартиру на улице Коллонтай. Там незнакомец совершил развратные действия в отношении подростка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". Подозреваемого поместили в изолятор. Известно, что он был неоднократно судим.

Ранее мы писали, что после падения подростка на Мебельной возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

Фото: pixabay.com

Теги: подростки, развратные действия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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