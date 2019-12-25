Неизвестный совершил развратные действия в отношении 16-летнего петербуржца

Подросток обязан явкой вместе с родителями в следственный комитет по Невскому району.

Петербурженка сообщила, что неизвестный совершил развратные действия в отношении ее несовершеннолетнего сына. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

Обратившаяся рассказала, что 14 ноября в период с 15:30 до 19:30 у дома 16 по улице Дыбенко, неизвестный мужчина под предлогом подзаработать привел в квартиру дома 5/1 по улице Коллонтай её 16-летнего сына. Там неизвестный совершил в отношении несовершеннолетнего развратные действия.

Подросток, в связи поздним временем суток, обязан явкой вместе с родителями в следственный комитет по Невскому району для дальнейшего опроса и установления примет преступник.

Ранее в Ленобласти медсестра обвинила сожителя в изнасиловании ее дочери.

Фото: Piter.tv