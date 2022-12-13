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Неизвестный сбил второклассника на Васильевском острове и скрылся
Сегодня, 10:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный сбил второклассника на Васильевском острове и скрылся

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В результате ДТП школьник с ушибом левой голени, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести был доставлен в детскую городскую больницу.

В Василеостровском районе неизвестный сбил второклассника и скрылся с места аварии, стало известно Piter.tv.

Накануне, 15 февраля, в 15:35 водитель, двигаясь по набережной Лейтенанта Шмидта, совершая поворот направо на 8-ю Линию В.О., в зоне пешеходного перехода наехал на второклассника и скрылся. Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьник с ушибом левой голени, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести был доставлен в детскую городскую больницу.

Видеонаблюдение устанавливается. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Девятиклассницу нашли без сознания в булочной на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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