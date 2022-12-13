Неизвестный сбил второклассника на Васильевском острове и скрылся

В результате ДТП школьник с ушибом левой голени, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести был доставлен в детскую городскую больницу.

В Василеостровском районе неизвестный сбил второклассника и скрылся с места аварии, стало известно Piter.tv.

Накануне, 15 февраля, в 15:35 водитель, двигаясь по набережной Лейтенанта Шмидта, совершая поворот направо на 8-ю Линию В.О., в зоне пешеходного перехода наехал на второклассника и скрылся. Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьник с ушибом левой голени, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести был доставлен в детскую городскую больницу.

Видеонаблюдение устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv