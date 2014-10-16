В Ленобласти неизвестный сбил подростков на питбайке и скрылся

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области, в котором пострадали несовершеннолетние. Водитель скрылся с места аварии, уточнили в МВД.

Вечером 20 августа на 75 км автодороги "Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки" неустановленный водитель, управляя неустановленным ТС, совершил столкновение с питбайком, под управлением 16-летнего подростка. В результате ДТП пострадали водитель питбайка и его 15-летний пассажир. Оба юноши госпитализированы.

Второй участник ДТП скрылся. По факту аварии проводится проверка.

Ранее ещё один подросток на питбайке попал под машину в Ленобласти.

Фото: Piter.tv