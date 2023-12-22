На территории Рощинского кладбища неизвестный разбил окна в часовне

Сумма ущерба устанавливается.

В Выборгском районе Ленобласти неизвестные разбили окна в часовне. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, с 12:00 24 января до 12:00 24 января неизвестный разбил стёкла двух стеклопакетов часовни, которая находится на территории Рощинского кладбища.

Сумма ущерба устанавливается. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец предстанет перед судом за разбитый кастрюлей Mitsubishi Pajero.

Фото: Piter.tv