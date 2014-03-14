Неизвестный пытался изнасиловать студентку на Карбышева

Он убежал, испугавшись её криков.

В Выборгском районе Петербурга неизвестный попытался изнасиловать 19-летнюю студентку, но, испугавшись её криков, убежал. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию 21 августа в половину первого ночи обратилась 19-летняя студентка. Она сообщила, что около супермаркета на улице Карбышева на неё сзади напал неизвестный. Он повалил её на землю, душил, пытался раздвинуть ноги. Когда девушка закричала, мужчина подскочил и убежал в неизвестном направлении. Приметы злоумышленника: мужчина нерусской внешности, в синей рабочей одежде, 175 см, нормального телосложения.

Камеры на магазине не захватывают место происшествия. По заявлению проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Петербуржцы, ранее задержанные за сексуальное насилие в отношении детей, изобличены в изготовлении порно.

Фото: Piter.tv