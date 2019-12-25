  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестный крупно обворовал квартиру на Московском проспекте
Сегодня, 16:45
45
himif

Неизвестный крупно обворовал квартиру на Московском проспекте

0 0

Домушник вынес из жилища украшения, часы, документы на квартиру.

Вечером 10 августа в полицию по Московскому району Петербурга сообщили об ограбленной квартире на Московском проспекте. Как стало известно Piter.TV, неизвестный подобрал к замку входной двери отмычку и тайно проник внутрь.

Хозяева квартиры лишились массы ценных вещей: домушник украл 150 тысяч рублей наличными, три пары дорогостоящих наручных часов, одни из которых были именными, цепочку для карманных часов, три золотых кольца. Вор прихватил с собой также документы на квартиру и современный смартфон. Одним визитом злоумышленник нанес хозяевам ущерб в 450 тысяч рублей.

В полиции начали розыск грабителя.

Ранее мы рассказывали, как в Колпино прохожий подменил пенсионерке фальшивыми деньгами 500 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: домушник, ограбление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии