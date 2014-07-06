Мигранта задержали за приставания к петербурженке на улице

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

В Петроградском районе мигрант приставал к девушке. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Около двух часов ночи 6 ноября в полицию обратилась 21-летняя девушка. Она сообщила, что у дома 9 по Кронверкскому проспекту к ней приставал неизвестный мужчина и трогал её.

Оперативно по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний мигрант. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ранее на Piter.tv: В Любани 61-летний мужчина подозревается в развращении 6-летней девочки.

Фото: Piter.tv