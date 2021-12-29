Неизвестный хотел украсть настольную игру из магазина на Кантемировской

Сотрудник магазина и покупатель повздорили.

Сотрудник магазина настольных игр сообщил о нападении. Вечером 24-го января в магазин пришли двое неизвестных, один из них хотел украсть игру.

Как узнал Piter.TV, инцидент произошел на Кантемировской улице. Заявитель поссорился с одним из посетителей, после чего тот направил в его сторону предмет, похожий на пистолет, и захотел забрать товар с собой. Второй посетитель помешал ему это сделать.

Позже на место приехали полицейских, но хулигана уже не было. У него была борода и темно-симняя куртка. Установить личности покупателей полиции помогут камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что по факту травмирования 5-летнего мальчика в Шуваловском парке возбудили уголовное дело.

Фото: Pixabay