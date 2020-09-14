В один день неизвестные "заминировали" два торговых центра в Петербурге

В ходе осмотра полицейские не обнаружили ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ.

Как стало известно Piter.TV, днем 26 декабря на электронную почту управления ФСБ по Петербургу и области поступило сообщение от неизвестного о заминировании торгово-развлекательного центра "Галерея".

Спустя два часа на электронную почту поступило аналогичное сообщение, но уже связанное с торговым центром "Платформа". В ходе осмотра полицейские не обнаружили ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ. Эвакуация не проводилась.

Ранее неизвестные "заминировали" БКЗ "Октябрьский".

Фото: Piter.TV