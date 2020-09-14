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В один день неизвестные "заминировали" два торговых центра в Петербурге
Сегодня, 10:43
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В один день неизвестные "заминировали" два торговых центра в Петербурге

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В ходе осмотра полицейские не обнаружили ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ.

Как стало известно Piter.TV, днем 26 декабря на электронную почту управления ФСБ по Петербургу и области поступило сообщение от неизвестного о заминировании торгово-развлекательного центра "Галерея". 

Спустя два часа на электронную почту поступило аналогичное сообщение, но уже связанное с торговым центром "Платформа". В ходе осмотра полицейские не обнаружили ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ. Эвакуация не проводилась. 

Ранее неизвестные "заминировали" БКЗ "Октябрьский".

Фото: Piter.TV

Теги: галерея, минирование, платформа, торговые центры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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