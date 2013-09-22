В выходные неизвестные "заминировали" БКЗ "Октябрьский"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Piter.TV, днем 19 декабря в полицию обратился первый заместитель директора БКЗ "Октябрьский". Он рассказал, что накануне на электронную почту пришло письмо о заминировании концертного зала.

На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые в ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Мурино задержали гражданина Люксембурга, подозреваемого в "минировании" станций метро.

Фото: Piter.TV