В выходные неизвестные "заминировали" БКЗ "Октябрьский"

Как стало известно Piter.TV, днем 19 декабря в полицию обратился первый заместитель директора БКЗ "Октябрьский". Он рассказал, что накануне на электронную почту пришло письмо о заминировании концертного зала.
На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые в ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Мурино задержали гражданина Люксембурга, подозреваемого в "минировании" станций метро.
Фото: Piter.TV
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