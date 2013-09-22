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В выходные неизвестные "заминировали" БКЗ "Октябрьский"
Сегодня, 10:59
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В выходные неизвестные "заминировали" БКЗ "Октябрьский"

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как стало известно Piter.TV, днем 19 декабря в полицию обратился первый заместитель директора БКЗ "Октябрьский". Он рассказал, что накануне на электронную почту пришло письмо о заминировании концертного зала. 

На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые в ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее в Мурино задержали гражданина Люксембурга, подозреваемого в "минировании" станций метро.

Фото: Piter.TV

Теги: бкз октябрьский, минирование
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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