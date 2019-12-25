В Мурино задержали гражданина Люксембурга, подозреваемого в "минировании" станций метро

Его отпустили под подписку о невыезде.

В Мурино задержали 66-летнего гражданина Люксембурга, который в феврале этого года отправил на номер 112 сообщение о готовящемся взрыве на станциях метро "Лесная" и "Выборгская". Об этом стало известно Piter.TV.

В четверг, 9 декабря, мужчину нашли на проспекте Авиаторов Балтики. После чего правоохранители провели обыск в квартире пенсионера, где обнаружили телефон Samsung, с которого и было отправлено сообщение. Затем мужчину доставили в отдел полиции. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что неизвестные третий раз за месяц "заминировали" школу №27 на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV