Неизвестные третий раз за месяц "заминировали" школу №27 на Васильевском острове

Полиция вновь не нашла взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным Piter.TV, в 10:30 7 декабря на электронную почту управления ФСБ по Петербургу и области поступило сообщение от неизвестного. Он рассказал, что в школе №27 на 10-й линии Васильевского острова готовится взрыв с использованием взрывных устройств и крупнокалиберного оружия.

На место прибыли правоохранители, которые в ходе осмотра здания не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.

Только за декабрь школу эвакуировали два раза – 1 и 2 декабря. Несколько сообщений о готовящемся взрыве поступали и в ноябре.

Фото: ВКонтакте / ГБОУ СОШ №27 им. И.А.Бунина