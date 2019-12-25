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Неизвестные третий раз за месяц "заминировали" школу №27 на Васильевском острове
Сегодня, 10:02
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Неизвестные третий раз за месяц "заминировали" школу №27 на Васильевском острове

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Полиция вновь не нашла взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным Piter.TV, в 10:30 7 декабря на электронную почту управления ФСБ по Петербургу и области поступило сообщение от неизвестного. Он рассказал, что в школе №27 на 10-й линии Васильевского острова готовится взрыв с использованием взрывных устройств и крупнокалиберного оружия. 

На место прибыли правоохранители, которые в ходе осмотра здания не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эвакуация не проводилась. 

Только за декабрь школу эвакуировали два раза – 1 и 2 декабря. Несколько сообщений о готовящемся взрыве поступали и в ноябре.

Фото: ВКонтакте / ГБОУ СОШ №27 им. И.А.Бунина

Теги: заминировали, школа 27
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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