В один день неизвестные "заминировали" 44 школы, аквапарк и два ТЦ в Петербурге

По всем сообщениям решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В один день неизвестные "заминировали" 44 школы, аквапарк и два торговых центра в Петербурге.

По данным Piter.TV, утром 30 ноября в дежурную часть поступило сообщение о готовящемся взрыве в торговом центре "Галерея". На место тут же прибыли полицейские, которые в ходе осмотра не нашли ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.

Также утром этого же дня пришло сообщение о готовящемся взрыве в средней школе №27 Василеостровского района. Полиция эвакуировала 422 человека – из школы №27 вывели 63 человека и еще 359 человек – из корпуса начальной школы. Правоохранители не нашли ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств.

Вечером на почту торгового комплекса "Родео Драйв" пришло письмо. Неизвестные сообщили, что "Родео Драйв" и "Питерлэнд" заминированы. В ходе осмотра не были найдены взрывчатые вещества или взрывные устройства. Эвакуация не проводилась.

Спустя четыре часа в дежурную часть поступило сообщение, что в Московском районе заминированы 43 школы. В итоге полиция не нашла взрывчатые вещества или взрывные устройства. Эвакуация не проводилась.

Ранее в Петербурге неизвестные "заминировали" Мариинский театр, Таврический дворец и Арбитражный суд.

Фото: Piter.TV