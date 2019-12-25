В Петербурге неизвестные "заминировали" Мариинский театр, Таврический дворец и Арбитражный суд

За один день в полицию поступило два сообщения.

В воскресенье, 28 ноября, неизвестные "заминировали" Мариинский театр, Таврический дворец и Арбитражный суд в Петербурге. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В 16:56 в дежурную часть на электронную почту пришло письмо, в котором неизвестные рассказали, что заминировали Мариинский театр, Таврический дворец и Арбитражный суд.

На место тут же прибыли полицейские, которые в ходе осмотра зданий не нашли ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также утром этого же дня в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что на Европейском проспекте "заложил бомбу". Спустя три часа в квартире на проспекте Большевиков правоохранители задержали 36-летнего мужчину.

Ранее мы рассказывали, как петербуржец "заминировал" квартиру соседей, разозлившись на громкий ремонт.

Фото: Piter.TV