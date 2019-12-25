Петербуржец "заминировал" квартиру соседей, разозлившись на громкий ремонт

Шутника может ждать уголовное наказание.

В Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела после сообщения о бомбе в квартире на Гражданском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Незнакомец позвонил в полицию 13 ноября. Он заявил, что в квартире соседей заложена бомба. Взрывчатых веществ по указанному адресу не обнаружили.

"По горячим следам" удалось задержать звонившего шутника. 46-летний мужчина признался, что его соседи громко делают ремонт и мешают ему отдыхать. Теперь его может ждать уголовное наказание.

Ранее мы писали, что под Петербургом уничтожили стокилограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной.

Фото: Piter.TV