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В Василеостровском районе вновь "заминировали" школу №27
Сегодня, 10:02
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В Василеостровском районе вновь "заминировали" школу №27

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В Петербурге неизвестные в очередной раз "заминировали" школу №27 в Василеостровском районе. 

По данным Piter.TV, днем 1 декабря на электронную почту управления ФСБ по Москве поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в школе №27. Полиция эвакуировала из школы 37 сотрудников (школьники находятся на дистанционном обучении) и еще 30 учеников и 5 сотрудников из корпуса начальной школы. В ходе осмотра правоохранители не нашли ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В последний раз школу эвакуировали 30 ноября. На почту также пришло сообщение о готовящемся взрыве. Несколько сообщений поступали и ранее. 

Фото: Piter.TV

Теги: школа 27
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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