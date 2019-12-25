В Василеостровском районе вновь "заминировали" школу №27

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге неизвестные в очередной раз "заминировали" школу №27 в Василеостровском районе.

По данным Piter.TV, днем 1 декабря на электронную почту управления ФСБ по Москве поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в школе №27. Полиция эвакуировала из школы 37 сотрудников (школьники находятся на дистанционном обучении) и еще 30 учеников и 5 сотрудников из корпуса начальной школы. В ходе осмотра правоохранители не нашли ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В последний раз школу эвакуировали 30 ноября. На почту также пришло сообщение о готовящемся взрыве. Несколько сообщений поступали и ранее.

Фото: Piter.TV