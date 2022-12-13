На Десантников неизвестные из пневматики выстрелили в окно трамвая

Выйдя из трамвая, водитель обнаружил разбитое стекло.

Неизвестные из пневматического пистолета повредили окно трамвая на улице Десантников, стало известно Piter.tv.

В понедельник, 20 марта, около 13:50, проезжая мимо дома 12 по улице Десантников, водитель трамвая услышал хлопок. Выйдя из трамвая, водитель обнаружил разбитое стекло. Кондуктор видел, что после хлопка от трамвая отбегал молодой человек на вид 16-18 лет, в руках держал предмет, похожий на пневматический пистолет. К убегавшему также присоединились двое неизвестных.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге четвероклассник повредил связки из-за падения в трамвае.

Фото: Piter.tv