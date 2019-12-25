Утром на "Звенигородской" высадили пассажиров из-за неисправности состава

Спустя 5 минут поезд снова тронулся.

В четверг, 21 сентября, примерно в 8:30 пассажирам петербургской подземки пришлось выйти из поезда на станции метро "Звенигородская". Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Состав направлялся в сторону станции "Комендантский проспект". Как уточнила пресс-служба городского метрополитена, причиной задержки стала техническая неисправность.

Спустя 5 минут поезд снова тронулся. Сейчас движение на всех линиях осуществляется в штатном режиме.

Вчера станцию "Комендантский проспект" закрыли на вход из-за упавшего на пути человека.

Фото: Piter.TV