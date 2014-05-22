Станцию "Комендантский проспект" зарыли на вход из-за упавшего на пути человека

В среду утром, 20 сентября, на станции "Комендантский проспект" произошел инцидент, в результате которого вестибюль станции был закрыт на вход. Сотрудники метрополитена попросили всех пассажиров использовать ближайшую станцию "Старая Деревня". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метро.
Как рассказали очевидцы, на пути станции упал человек и из-за этого, возможно, станцию временно закрыли.
На данный момент станция "Комендантский проспект" работает в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что через 30 лет в Шушарах появится станция метро "Центральная усадьба".
Фото: Telegram / "Коменда"
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