Станцию "Комендантский проспект" зарыли на вход из-за упавшего на пути человека

В 09:24 20 сентября вестибюль станции "Комендантский проспект" был закрыт на вход.

В среду утром, 20 сентября, на станции "Комендантский проспект" произошел инцидент, в результате которого вестибюль станции был закрыт на вход. Сотрудники метрополитена попросили всех пассажиров использовать ближайшую станцию "Старая Деревня". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метро.

Как рассказали очевидцы, на пути станции упал человек и из-за этого, возможно, станцию временно закрыли.

На данный момент станция "Комендантский проспект" работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что через 30 лет в Шушарах появится станция метро "Центральная усадьба".

Фото: Telegram / "Коменда"