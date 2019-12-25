  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить мать, новорожденная дочь которой скончалась от инфекции в квартире на Луначарского
Сегодня, 10:28
144
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить мать, новорожденная дочь которой скончалась от инфекции в квартире на Луначарского

0 0

В жилище находились мусор и грязь, отсутствовали спальное место и продукты питания, а также отопление и холодная вода.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней женщины. Ей вменяют ст. 156 УК РФ, рассказали 2 сентября в надзорном ведомстве. 

В период с января по февраль обвиняемая ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по отношению к новорожденной дочери. Ребенок проживал в квартире на проспекте Луначарского, где были нарушены санитарные нормы. В жилище находились мусор и грязь, отсутствовали спальное место и продукты питания, отопление и холодная вода. Девочка скончалась от вирусно-бактериальной инфекции с осложнениями. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин заинтересовался попыткой нападения на ребенка в лесу в Мурино. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии