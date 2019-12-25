В Петербурге будут судить мать, новорожденная дочь которой скончалась от инфекции в квартире на Луначарского

В жилище находились мусор и грязь, отсутствовали спальное место и продукты питания, а также отопление и холодная вода.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней женщины. Ей вменяют ст. 156 УК РФ, рассказали 2 сентября в надзорном ведомстве.

В период с января по февраль обвиняемая ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по отношению к новорожденной дочери. Ребенок проживал в квартире на проспекте Луначарского, где были нарушены санитарные нормы. В жилище находились мусор и грязь, отсутствовали спальное место и продукты питания, отопление и холодная вода. Девочка скончалась от вирусно-бактериальной инфекции с осложнениями.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга