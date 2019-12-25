В Петербурге и Ленобласти зафиксировали нехватку таксистов

Причинами массового отказа от смен могли стать личные проблемы и перебои с бензином.

В Петербурге и Ленинградской области количество таксистов, не вышедших на работу, увеличилось до 20-25%. Об этом сообщил представитель общественного совета по развитию такси в регионе Андрей Белов в беседе с 78.ru.

По словам эксперта, ситуация начала ухудшаться в конце прошедшей недели. К понедельнику число пустующих машин выросло в два раза. Причинами массового отказа от смен могли стать личные проблемы и перебои с бензином на автозаправочных станциях.

По прогнозам Андрея Белова, в ближайшее время ситуация замрет на этих 25%, если не будет новых ЧП.

Ранее мы рассказывали о том, что на АЗС Ленобласти ввели лимит на покупку топлива до 1 октября.

Фото: Piter.TV