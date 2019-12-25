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В Петербурге и Ленобласти зафиксировали нехватку таксистов
Сегодня, 12:32
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В Петербурге и Ленобласти зафиксировали нехватку таксистов

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Причинами массового отказа от смен могли стать личные проблемы и перебои с бензином.

В Петербурге и Ленинградской области количество таксистов, не вышедших на работу, увеличилось до 20-25%. Об этом сообщил представитель общественного совета по развитию такси в регионе Андрей Белов в беседе с 78.ru. 

По словам эксперта, ситуация начала ухудшаться в конце прошедшей недели. К понедельнику число пустующих машин выросло в два раза. Причинами массового отказа от смен могли стать личные проблемы и перебои с бензином на автозаправочных станциях. 

По прогнозам Андрея Белова, в ближайшее время ситуация замрет на этих 25%, если не будет новых ЧП. 

Ранее мы рассказывали о том, что на АЗС Ленобласти ввели лимит на покупку топлива до 1 октября. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бензин, такси
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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