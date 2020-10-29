"Возят ребенка в машине всю ночь". Митянина рассказала о нехватке социальных центров для детей

Мест для детей, оказавшихся в трудной ситуации, не хватает.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина объяснила, почему социальный центр при больнице Цимбалина закрыли. Во время выступления в ЗакСе омбудсмен рассказала, что дети "зависали" там на долгие месяцы, а такого быть не должно.

Уполномоченный рассказала о тяжелой ситуации, которая сложилась в пандемию. Места для детей, которые оказались в экстренной ситуации, выделили в больнице им. Филатова, однако ее отдали под прием пациентов с ковидом. Больницы отправляла детей в Детскую инфекционную больницу №3, в которой несовершеннолетние тоже надолго задерживались.

На данный момент размещение детей в медучреждении без медпоказаний не допускается. Митянина отметила, что социальных центров в Петербурге не хватает. Полицейские рассказывают омбудсмену, что иногда им приходилось возить ребенка в машине всю ночь, прежде чем куда-то устроить: везде все переполнено.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что по итогам 2021 года в Петербурге зафиксировали более 3 тысяч безнадзорных детей.

Фото: сайт Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей им. В.В. Цимбалина