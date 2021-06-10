По итогам 2021 года в Петербурге зафиксировали более 3 тысяч безнадзорных детей

Детский омбудсмен отметила, что некоторые родители не выполняют свои обязательства.

Почти 3 тысячи детей в Петербурге находятся в социально опасном положении. Об этом во время ежегодного доклада в Мариинском дворце 6 апреля сказала Уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.

По итогам 2021 года 3128 детей признаны безнадзорными. Из них 682 помещены в учреждения здравоохранения и социальной защиты.

Причинами такой статистики являются безработица, алкоголизм, увлечение наркотиками со стороны родителей. Это приводит к физическому, психологическому, сексуальному насилию. Дети уходят из дома.

Также Митянина рассказала о том, что 300 детей в Петербурге есть алкогольная или наркотическая зависимость.

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