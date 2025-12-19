На промышленных предприятиях Петербурга не хватает 10 тыс. работников

Особенно острая нехватка наблюдается в секторах приборостроения, фармацевтической промышленности и биотехнологии.

Промышленность Санкт-Петербурга сегодня сталкивается с дефицитом рабочей силы, составляющим около 10 тысяч сотрудников. Эту ситуацию прокомментировал вице-губернатор города Кирилл Поляков в беседе с ТАСС.

Он указал, что промышленность испытывает устойчивую необходимость в квалифицированных кадрах. Наибольшее востребованные профессии включают операторов и наладчиков оборудования, механиков, слесарей и сварщиков.

Особенно острая нехватка наблюдается в секторах приборостроения, фармацевтической промышленности и биотехнологии. Параллельно стабильно высок спрос на специалистов в области информационных технологий, таких как разработчики программного обеспечения, эксперты по цифровой трансформации и киберзащите. Инженерные специальности также пользуются спросом.

Кирилл Поляков дополнительно упомянул, что город реализует инициативу "Петербург Заводской", позволяющую студентам пройти стажировку на промышленных предприятиях, накопить профессиональный опыт и наладить контакты с будущими работодателями.

Ранее мы сообщили о том, что автозаводы Петербурга выпустили более 48 тыс. машин по итогам 2025 года.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга