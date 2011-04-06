В Городской станции переливания крови появилась высокая потребность в первой и второй отрицательных группах крови.

Городская станция нуждается в донорской крови двух групп. Об этом стало известно в воскресенье, 4 апреля, в группе "СПб ГКУЗ Городская станция переливания крови" в социальной сети ВКонтакте.

Отмечается, что в Городской станции переливания крови появилась высокая потребность в первой и второй отрицательных группах крови.

Приём доноров осуществляется в строгом соответствии с данными донорского светофора. говорится в сообщении.

Приём доноров осуществляется в будние дни с 9:00 до 13:00.

Ранее мы писали, что ежеденельно в Городскую станцию переливания крови обращаются 200 доноров антиковидной плазмы.

Фото: ВКонтакте / СПб ГКУЗ Городская станция переливания крови