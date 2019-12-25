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Росприроднадзор начал проверку по факту нефтяных разводов на Неве
Сегодня, 12:04
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Росприроднадзор начал проверку по факту нефтяных разводов на Неве

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Источник загрязнения пока не установили.

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу начало проверку после сообщения о нефтяных пятнах на Неве. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Радужные разводы появились на воде от Большого Обуховского моста до Большеохтинского моста. На место выехали государственные инспекторы. Сейчас проводится осмотр акватории и устанавливается предполагаемый источник загрязнения реки. 

О результатах осмотра сообщат позже. 

Ранее Росприроднадзор оштрафовал компанию за нарушение установленных границ проведения работ у "Балтийской жемчужины". 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Станислав Еремеев

Теги: нефтяные пятна, нефтяные разводы, экология
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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