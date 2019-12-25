Росприроднадзор начал проверку по факту нефтяных разводов на Неве

Источник загрязнения пока не установили.

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу начало проверку после сообщения о нефтяных пятнах на Неве. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Радужные разводы появились на воде от Большого Обуховского моста до Большеохтинского моста. На место выехали государственные инспекторы. Сейчас проводится осмотр акватории и устанавливается предполагаемый источник загрязнения реки.

О результатах осмотра сообщат позже.

Ранее Росприроднадзор оштрафовал компанию за нарушение установленных границ проведения работ у "Балтийской жемчужины".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Станислав Еремеев