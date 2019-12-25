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Росприроднадзор оштрафовал компанию за нарушение установленных границ проведения работ у "Балтийской жемчужины"
Сегодня, 16:25
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Росприроднадзор оштрафовал компанию за нарушение установленных границ проведения работ у "Балтийской жемчужины"

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На нарушение летом 2021-го года обратили внимание жители Красносельского района.

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу привлекло к ответственности ЗАО "Балтийская жемчужина" за работы в реке Дудергофка. Об этом 19-го октября сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство выявило, что компания при проведении берегоукрепительных работ заступила за границы разрешенного участка. Они должны были вестись в Финском заливе. Нарушение границ составило 93 метра. 

За пользование акваторией с несоблюдением установленных условий компанию оштрафовали на 90 тысяч рублей. 

Ранее нефтяные пятна заметили около пространства "Севкабель Порт". 

Фото: ВКонтакте / Сохраним Береговую Линию ЮЗ / Юго-Запад СПб 

Теги: берегоукрепление, дудергофка, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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