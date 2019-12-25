Росприроднадзор начал искать источник нефтяных пятен в Неве на Васильевском острове

Пятна заметили около пространства "Севкабель Порт".

Росприроднадзор по Северо-Западу проводит проверку по факту обнаружения нефтяных пятен на Неве. Об этом 27-го сентября сообщила пресс-служба ведомства.

На пятна 24 и 26 сентября обратили внимание жители Петербурга. По предварительным данным, нефтепродукты вытекают в реку из объекта в районе Кожевенной линии.

Государственный инспектор осматривает территорию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Большом порту Петербурга заложили первую сваю нового нефтяного терминала.

Фото: Telegram / Мегаполис