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Росприроднадзор начал искать источник нефтяных пятен в Неве на Васильевском острове
Сегодня, 16:20
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Росприроднадзор начал искать источник нефтяных пятен в Неве на Васильевском острове

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Пятна заметили около пространства "Севкабель Порт".

Росприроднадзор по Северо-Западу проводит проверку по факту обнаружения нефтяных пятен на Неве. Об этом 27-го сентября сообщила пресс-служба ведомства.

На пятна 24 и 26 сентября обратили внимание жители Петербурга. По предварительным данным, нефтепродукты вытекают в реку из объекта в районе Кожевенной линии.

Государственный инспектор осматривает территорию. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Большом порту Петербурга заложили первую сваю нового нефтяного терминала. 

Фото: Telegram / Мегаполис

Теги: нефтепродукты, нефтяные пятна, росприроднадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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