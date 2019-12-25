В Большом порту Петербурга заложили первую сваю нового нефтяного терминала

Перевалочный комплекс будет построен взамен старого.

В Петербурге запустили проект строительства нового экологически безопасного нефтяного терминала АО "Петербургская нефтяная компания". Сегодня была забита первая свая, передала пресс-служба Смольного.

На первом этапе в проект вложат 5 млрд рублей, а затем еще 10 млрд рублей. Ожидается, что к 2025-му году терминал станет не только одним из самых мощных предприятий на Балтике, но и более экологичным и безопасным.

Напомним, на месте старой базы, которая была построена 60 лет назад, в Большом порту появится новый перевалочный комплекс. Резервуары с двойными стенами должны будут исключить риски возможных разливов нефтепродуктов. Строительство одобрили экологи, Роспотребнадзор и Госстройнадзор.

Порт Петербургского нефтяного терминала может стать ведущим в сотрудничестве между Россией и Белоруссией, которая экспортирует нефтепродукты через российские морские порты. Работа нового комплекса увеличит объем налоговых поступлений в бюджет Петербурга.

Фото: администрация Петербурга