В Санкт-Петербурге доля продаж квартир в новостройках по рассрочке превысила 40%

Петербург опережает среднероссийские показатели: по данным Банка России, озвученным на конференции "Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности".

По итогам первого квартала 2025 года более 40% всех сделок на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге были заключены по программам рассрочки. Об этом сообщили участники круглого стола "Ситуация на рынке недвижимости, строительства и ипотеки", который прошёл 22 апреля в "Объединении строителей Санкт-Петербурга".

По словам начальника отдела продаж ЗАО "БФА-Девелопмент" Светланы Денисовой, к концу 2024 года доля квартир, реализуемых с применением рассрочки, составляла около 30%, однако к марту 2025 года этот показатель увеличился до 40%.

Директор консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольга Трошева подтвердила общую тенденцию. По её словам, если в четвёртом квартале прошлого года 66% сделок приходилось на ипотеку, то сейчас этот показатель снизился до 43%. Оставшиеся 57% составляют продажи по рассрочке и за наличный расчёт, при этом на долю последних приходится не более 10%.

Таким образом, Петербург опережает среднероссийские показатели: по данным Банка России, озвученным на конференции "Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности", в среднем по стране рассрочка используется в 20% сделок.

Снижение ипотечной активности связано, в том числе, с завершением действия ряда льготных программ, что отразилось на общем объёме продаж. Так, в первом квартале 2025 года в Петербургской агломерации было реализовано 14,2 тыс. квартир общей площадью 580 тыс. кв. м — на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время объёмы вывода нового жилья на рынок выросли: застройщики представили 860 тыс. кв. м, что на 20% больше показателя первого квартала 2024 года.

Согласно аналитике ЕИСС "Дом.РФ", уровень распроданности строящихся объектов в Петербурге составляет 38% (в среднем по стране — 31%). Отношение объёма проданных квартир к степени строительной готовности достигло 93% при среднероссийском уровне 74%.

Объём ввода жилья в Петербурге в первом квартале составил 703,6 тыс. кв. м, что на 34,3% меньше прошлогоднего значения. В Ленинградской области за тот же период было введено 1,44 млн кв. м, что на 17,3% больше, чем годом ранее. Однако при этом доля многоквартирных домов в Ленобласти снизилась с 249,7 тыс. кв. м до 57 тыс. кв. м, то есть более чем в четыре раза.

Генеральный директор СРО А "Объединение строителей Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов отметил, что рынок демонстрирует способность к быстрой адаптации. "Уровень распроданности — один из главных индикаторов стабильности. Рынок отреагировал на изменения гибко, и программы рассрочки стали ключевым инструментом сохранения спроса", — подчеркнул он.

В то же время, по мнению Ольги Трошевой, дальнейшего роста доли рассрочки ожидать не стоит. Девелоперы не рассматривают рассрочку как долгосрочную стратегию, это скорее временное решение для поддержания текущих темпов продаж.

Тем временем власти прогнозируют возможное снижение темпов ввода жилья к 2027 году.

Фото: unsplash (Jakub Żerdzicki)