Власти прогнозируют возможное снижение темпов ввода жилья к 2027 году

В первом квартале 2025 года в стране построено 32 млн кв. м жилья.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие годы объёмы ввода жилья в России будут оставаться высокими, но уже к 2027-2028 годам может начаться спад. Такое заявление он сделал на форуме "Малая родина — сила России". На это обратил внимание портал "Строительный Петербург".

По его данным, в первом квартале 2025 года в стране уже построено 32 млн кв. м жилья. При сохранении темпов, к концу года показатель может достичь более 100 млн кв. м. Однако текущие результаты связаны с реализацией проектов, начатых в предыдущие два года.

Если мы сейчас не запустим новые проекты, то в 2027-2028 годах у нас будет провал в 30 млн кв. м. Марат Хуснуллин, вице-премьер

Он также подчеркнул, что развитие жилищного сектора оказывает значительное влияние на экономику и демографию. В числе приоритетных задач — расширение ипотечных программ и эффективное распределение участков под застройку.

Фото: сайт Правительства России