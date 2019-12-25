Неделя сокращения потребления алкоголя стартовала в Петербурге

Количество больных алкоголизмом в течение 3 лет сохраняется приблизительно на одном уровне.

В Петербурге 8 сентября началась Неделя сокращения потребления алкоголя и связанных с ним смертности и заболеваемости. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню трезвости, его задача – повысить осведомленность жителей о вреде потребления алкоголя, профилактике зависимости и видах помощи, доступной бесплатно, анонимно и онлайн, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

В Северной столице количество больных алкоголизмом в течение 3 лет сохраняется приблизительно на одном уровне – свыше 18 тыс. человек.

В Петербурге создана эффективная система профилактики и лечения. Уровень заболеваемости алкоголизмом в городе в два раза ниже общероссийского. Александр Беглов, губернатор Петербурга

А за 10 лет число пациентов уменьшилось в три раза.

Фото: unsplash (Eeshan Garg)