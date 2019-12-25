В Петербурге стало меньше пациентов с алкоголизмом за последние десять лет

На учёте у наркологов города остаются около 18 тыс. человек с зависимостью.

В Петербурге за последние 10 лет количество зарегистрированных случаев алкоголизма сократилось на 30 %. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила Елена Куркова, замглавного врача Городской наркологической больницы.

По состоянию на 8 сентября в городе на учёте состоят около 18 тыс. пациентов с диагнозом "алкоголизм". Куркова уточнила, что показатели в Петербурге в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране. Врачи напомнили о рисках, которые несёт заболевание. Алкоголь разрушает память, снижает внимание и в тяжёлых стадиях вызывает амнестический синдром, при котором человек полностью теряет способность запоминать события. Кроме того, нарушается эмоциональная сфера: употребление алкоголя запускает "порочный круг", когда после временного облегчения нарастает тревога и возникает желание принять новую дозу.

По словам специалистов, зависимость постепенно меняет личность: прежние интересы и социальные связи вытесняются "алкогольным Я".

Для родственников зависимых в Петербурге действуют бесплатные группы поддержки. Они проходят по вторникам на базе Городской наркологической больницы и помогают выработать правильное поведение в общении с близкими, мотивируя их обратиться за лечением.

