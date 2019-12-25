Неделя детской и юношеской книги пройдет в Петербурге с 20 по 30 марта

Тема недели в 2025 году – "История с продолжением", она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Петербурге с 20 по 30 марта пройдет Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Акция направлена на популяризацию литературы для детей. В ней участвуют библиотеки, школы, издательства, книжные магазины, театры, музеи и другие учреждения культуры и образования, сообщили в Смольном.

Тема недели в 2025 году – "История с продолжением", она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Запланировано свыше 250 мероприятий, включая интерактивные занятия, мастер-классы, читки и встречи с писателями.

Центральное событие – игра-путешествие "До Луны и обратно" в пространстве Общественного форума Главного штаба Государственного Эрмитажа. Ее подготовкой также занималась Петербургская центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина. Еще одно яркое мероприятие недели – встреча с Ольгой Слободчиковой, создателем проекта "Я – ительмен и я исчезаю" в библиотеке "На Морской".

Праздник детской книги "Книжкины именины" впервые состоялся 26 марта 1943 года в Москве.

Ранее мы рассказывали о том, что с 22 по 30 марта на 44 культурных площадках Петербурга пройдет фестиваль "Детские дни".

Фото: pxhere