С 22 по 30 марта на 44 культурных площадках Петербурга пройдет фестиваль "Детские дни"

Для детей и взрослых подготовили 54 программы.

В Петербурге с 22 по 30 марта состоится фестиваль "Детские дни". Мероприятия организуют на 44 культурных площадках. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Фестиваль впервые провели в 2005 году, его цель – вдохновить родителей на творческое общение с детьми в музеях, а музеи – на поиск новых форм взаимодействия с посетителями. Для детей и взрослых подготовили 54 программы: музейные маршруты, экскурсии, мастер-классы и лаборатории. В списке участников числятся 37 музеев, шесть библиотек, а также центр естественных наук.

В Ленобласти к петербургскому фестивалю присоединились два негосударственных музея – "Музей в колокольне" в Новой Ладоге и "Музей забытых ремесел" в поселке Ульяновка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге с апреля стартует запись детей в первый класс.

Фото: Telegram / "Детские дни" (Омер Дельгадо)