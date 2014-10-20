В Петербурге с апреля стартует запись детей в первый класс

Первый этап приема документов пройдет до 30 июня.

В Петербурге ребенка можно будет записать в первый класс с 1 апреля. В настоящее время получится заполнить черновик заявления, пишет "Петербургский дневник" 18 марта, ссылаясь на городской комитет по информатизации и связи.

Первый этап приема документов пройдет до 30 июня. В этот период заявки подадут родители, чьи дети имеют внеочередное, первоочередное, преимущественное право на зачисление в первый класс, а также те, чьи сыновья и дочери проживают на закрепленной территории.

После, с 6 июля, стартует прием ребят на общих основаниях. Этап продлится по 5 сентября.

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