  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге с апреля стартует запись детей в первый класс
Сегодня, 11:59
131
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с апреля стартует запись детей в первый класс

0 0

Первый этап приема документов пройдет до 30 июня.

В Петербурге ребенка можно будет записать в первый класс с 1 апреля. В настоящее время получится заполнить черновик заявления, пишет "Петербургский дневник" 18 марта, ссылаясь на городской комитет по информатизации и связи. 

Первый этап приема документов пройдет до 30 июня. В этот период заявки подадут родители, чьи дети имеют внеочередное, первоочередное, преимущественное право на зачисление в первый класс, а также те, чьи сыновья и дочери проживают на закрепленной территории.

После, с 6 июля, стартует прием ребят на общих основаниях. Этап продлится по 5 сентября. 

Ранее на Piter.TV: Смольный намерен повысить цены на школьное питание с 1 сентября. 

Фото: pxhere 

Теги: первый класс, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии