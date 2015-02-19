Неделя бесплатного тестирования "Стоп ВИЧ/СПИД" проходит в Ленобласти

На протяжении всей недели во всех муниципальных образованиях региона организованы специальные мобильные пункты, где каждый может быстро проверить своё здоровье.

С 24 по 30 ноября Ленинградская область присоединяется к Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", посвящённой Международному дню борьбы против СПИДа. В рамках кампании каждый желающий сможет абсолютно конфиденциально и совершенно бесплатно сдать тест на наличие вируса иммунодефицита человека.

Работники областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом проводят просветительские мероприятия для жителей региона, разъясняя методы предотвращения заражения вирусом и информируя о возможностях психологической поддержки больных ВИЧ.

На протяжении всей недели во всех муниципальных образованиях Ленинградской области организованы специальные мобильные пункты, где каждый может быстро проверить своё здоровье. В мероприятиях участвуют волонтёры и учащиеся медицинских колледжей, помогая медицинским специалистам, как сообщили в областном комитете здравоохранения.

Так, одно из мероприятий состоялось 27 ноября, когда добровольцы и медики Волосовского района совместно с учащимися учебного заведения профмедразвитие развернули мобильный пункт диагностики на центральной площади посёлка Сельцо возле Дома культуры.

