Жителей Ленобласти предупреждают о снеге и сильном ветре в ближайшие дни

Из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах будет сложная обстановка. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.

Во вторник, 19 октября, управление МЧС по Ленинградской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в среду и четверг. Предупреждение опирается на ежедневный прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно прогнозу, завтра в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, налипание мокрого снега, слабый гололед, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

На следующий день, 21 октября, ситуация не изменится: сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, налипание мокрого снега, слабый гололед, порывы ветра 15-17 м/с. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

По прогнозам на 22 октября, регион накроют дожди, порывы ветра достигнут 20 м/с, а в прибрежных районах до 24 м/с.

Из-за этого повышается вероятность ДТП, возникновения происшествий на акваториях, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, аварий на объектах ЖКХ и повреждений (обрывов, замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда. В связи с этим жителей региона просят быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее Piter.tv опубликовал прогноз погоды на завтра.

Фото: Piter.tv